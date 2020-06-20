محافظة الوادي الجديد تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 187 حالة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، إن المحافظة سجلت اليوم 11 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 187 حالة منهم 11 وفيات.

أكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي 85 مصابًا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 377 مواطنًا بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

ولفت المحافظ، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.