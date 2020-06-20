محافظة الجيزة تنتهى من استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أنهت محافظة الجيزة كافة استعداداتها لاستقبال 69849 طالب وطالبه غدا لأداء امتحانات الثانوية العامة بعدد 193 لجنة أساسية و37 لجنه احتياطية.

وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رساله طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحى الآمن لهم مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كالصحة والتعليم والاسعاف لسرعة التعامل مع أى حدث طارئ.

وأشار محافظ الجيزة أن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات، لافتا ان كافه اللجان قد تم اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث انها مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان من خلال التواجد الميدانى لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد محافظ الجيزة أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات فى حالة التواجد بعيدًا عن محيط اللجان .

تصريحات المحافظ جاءت عقب تفقده أمس مدرستى الجيزة الثانوية والشهيد أسامه أحمد الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية فى اطار المتابعة الميدانية التى يجريها المحافظ يوميا للوقوف على جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل.

وخلال الجولة اطمئن المحافظ على وجود غرف العزل للطلاب والعيادات الصحية ودورات المياه حيث وجه راشد بصرف مكافاة اجادة للأستاذ خالد فاروق مدير مدرسة الشهيد اسامه احمد الثانوية كما وجه بضرورة توفير كافة الامكانيات بالاستراحات الخاصة بالمراقبين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالجيزة .

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والسيد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية.