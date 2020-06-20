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متعافية من كورونا: ديكساميثازون أنقذ حياتى وساعدنى فى تخطى الأزمة

السبت، 20 يونيو 2020 02:43 م
متعافية من كورونا: ديكساميثازون أنقذ حياتى وساعدنى فى تخطى الأزمة ديكساميثازون
كتب: أحمد علوى

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شاركت متعافية تبلغ من العمر 55 عامًا فى تجربة سريرية فى بريطانيا ضمن 2104 من مرضى كورونا Covid-19، وأوضحت، أن عقار ديكساميثازون أنقذ حياتها.

 

وأكدت كاثرين ميلبانك، أنها استفادت من تجربة سريرية غير مسبوقة، حيث تم إدخالها إلى المستشفى فى العناية المركزة عندما عرض باحثون من خدمة الصحة الوطنية البريطانية المشاركة فى هذا الاختبار، وقالت، تلقى 2.104 مريض عقار الديكساميثازون لمدة عشرة أيام، بهدف اختبار فعالية هذا الدواء فى علاج Covid-19.

 

وتابعت كانت النتائج حاسمة، ويعتقد الباحثون أن هذا العلاج يمكن أن يمنع وفاة واحدة من كل ثمانى حالات من فيروس كورونا، وبالفعل ساعدنى هذا الدواء فى تخطى المرض، وكنت اتحسن كل يوم بنسبة اكثر مما كانت قبلها.

 

وتم استخدام ديكساميثازون، وهو الستيرويد ذو التأثير القوى المضاد للالتهابات، لمدة 60 عامًا فى العديد من المؤشرات، فهو غير مكلف، يمكن استخدامه بسرعة لإنقاذ الأرواح فى جميع أنحاء العالم.

 

بدأت عدة مستشفيات أمريكية فى الولايات التى شهدت طفرات جديدة لحالات فيروس كورونا فى علاج المرضى بعقار ديكساميثازون بدلا من انتظار تأكيد النتائج الأولية لدراسة أجراها باحثون بريطانيون قالوا أن الستيرويد غير مكلف وينقذ الأرواح.

 

ووفقا لتقرير لوكالة" رويترز" تقليديا ينتظر الأطباء نشر بيانات تفصيلية فى مجلة يراجعها الأقران أو للحصول على إرشادات من الجمعيات الطبية قبل البدء فى استخدام علاج جديد، حتى يتمكنوا من قياس المخاطر ضد فوائد الدواء بشكل أفضل، ولكن أن الحاجة الملحة لوباء الفيروس التاجى ونقص العلاجات الأخرى قد غيرت تلك الحسابات.


كورونا

ديكساميثازون

اخبار العالم

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