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لجنة فنية لمعاينة عقار فى محافظة بنى سويف للتعرف على أسباب انهياره

السبت، 20 يونيو 2020 07:58 م
لجنة فنية لمعاينة عقار فى محافظة بنى سويف للتعرف على أسباب انهياره العقار
بني سويف أيمن لطفي

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قرر  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تشكيل لجنة لمعاينة العقار الذي انهار الجزء الخلفي من طابقه الأرضى وحائط الطابق الثاني بحي مقبل بمدينة بني سويف العاصمة، وراح ضحيته عامل، وأصيب 6 آخرين، وأشار بيان  اليوم السبت  إلى أن اللجنة المكلفة بمعاينة العقار للوقوف علي أسباب انهيار جزء منه تضم  الدكتور عمرو يوسف الاستاذ بكلية الهندسة والمهندس  عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية و المهندس وائل مندوب عن الإسكان والمهندسة لمياء جبر من التخطيط العمراني، وعضوا  بلجنة الطراز المعماري.

 

ومن جانبه وجه  اللواء دكتور  محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف نوابه بمتابعة معدات رفع الحطام والأتربة من داخل المنزل حتى يتسني للجنة مباشرة أعمالها للوقوف على أسباب إنهيار جزء من المنزل ومدى إمكانية ترميمه أو هدمه خاصة وأنه مسجل ضمن الأبنية ذات الطراز المعماري المتميز.

 

 استطرد  رئيس مركز ومدينة بنى سويف: إن الوحدة المحلية، ساهمت مع  قوات الإنقاذ فى استخراج جثة أحد العامل من تحت الانقاض، ونقلته سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى الجامعى مع رفاقه  من العمال الذين أصيبوا نتيجة انهيار جزئى بالطابق الأرضى للمنزل أثناء إجراء أعمال صيانة مواسير الصرف الصحى بالمبنى، وتسلمت جثة العامل عائلته ودفنتها بالمقابر.

 

 

 


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