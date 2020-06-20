اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كاشِف الغُمَّة.. حملة جديدة يُطلقها مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية

السبت، 20 يونيو 2020 11:39 م
كاشِف الغُمَّة.. حملة جديدة يُطلقها مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية مركز الازهر العالمى للفتوى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يُطلق مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية أحدث حملاته الدعوية والتوعوية تحت عنوان: «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم، تاج رؤوسنا، الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، سيدنا محمد ﷺ، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.
 
كما تهدف الحملة إلىٰ بيان أوجه كشفه ﷺ للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلىٰ النُّور.
 
وتدعو إلىٰ إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلىٰ التأسي بخِصَاله، والتَّحلِّي بكريم صِفاته وخِلاله.
 
وكان قد أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأمهات المؤمنين زوجات سيدنا سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مالهن من فضائل .
 
تتضمن الحملة التعريف بهن نسبًا ونشأة، ومالهن من مآثر، ومنزلة عالية عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجهودهن في خدمة الإسلام والدّعوة إليه سواء في حياة النبي أو بعد وفاته.
 
كما تبيّن الحملة إرشاداتهن في جانب الحياة الأسرية للعمل على استقرارها، كذلك الحياة الاجتماعية، وما يجب على المسلم تجاههنّ من حب وأدبٍ مع سيرتهن يناسب قدر صاحبات هذا المقام الشّريف، امتثالًا لما جاء في القرآن الكريم.
 
كما تدعو الحملة إلى الاقتداء بأخلاقهن كأسوة حسنة للمؤمنين وللمؤمنات بوجهٍ عام، والحاجة الشديدة في هذه الفترة لطرحهن قدوة لمجتمعاتنا، كخير قدوة يجب على المسلمين الأقتداء بها بعد سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
 
 

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

كاشف الغمة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة