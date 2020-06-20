اليوم السابع
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قوات أمن الجيزة تواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بالمحافظة

السبت، 20 يونيو 2020 12:01 م
قوات أمن الجيزة تواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة بالمحافظة حملة إزالة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تواصل مديرية أمن الجيزة اليوم السبت، المشاركة فى تأمين الحملات التى تشنها محافظة الجيزة، لإزالة العقارات المخالفة، بأنحاء المحافظة، حيث تتولى القوات المشاركة فى الحملات، تأمين مسئولى الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المخالفين، والمعترضين على قرارات الإزالة، حيث شهدت الآونة الأخيرة، إزالة العديد من الأبراج والفلل المخالفة، بالبدرشين، والحوامدية، والطالبية، والعمرانية، والهرم، والوراق، وإمبابة.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى:

 

مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات:

 

التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

 

التعدى على مناطق الضغط العالى.

 

التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

 

التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

 

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى:

 

 - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

 

الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

 

الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.


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