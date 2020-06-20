قطار المحاكمات.. النطق بالحكم على 9 متهمين بـ"أحداث عنف قسم الموسكى" اليوم

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم المنعقدة بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها النطق بالحكم على المتهمين بأحداث عنف قسم الموسكى.

أحداث الموسكى

تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بحكمها فى إعادة محاكمة 9 متهمين لاتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى.

لجنة الوقاية من الفساد

تنظر محكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح.

حل المجلس القومى للمرأة

تنظر محكمة القضاء الإدارى، دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون المجلس القومى للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور.