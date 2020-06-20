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قرقاش: تركيا بدلت سياسة حسن الجوار ببرنامج توسع

السبت، 20 يونيو 2020 05:20 م
قرقاش: تركيا بدلت سياسة حسن الجوار ببرنامج توسع أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة

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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أن تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجى التركى على العالم العربى لم يأت من فراغ بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر:" تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجى التركى على العالم العربى لم يأت من فراغ بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم فى توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركى واستغلاله لحالة الضعف التى يمر بها النظام الاقليمى العربي".

 

أنور قرقاش (1)
 

وأصاف:" وعبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و "تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للاحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة".

أنور قرقاش (2)

يشار إلى أن عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أكد إن ماحدث فى ليبيا دليل على أنه ليس خاص بتركيا فقط ولايمكن لدولة واحدة أن تفعله وحدها، مشيرا إلى أنه كان هناك ضوء أصفر وما تم كان بعلم دول عظمى، مضيفا: تركيا تتحرك فى الوطن العربى باستراتيجية مدروسة.

وتابع موسى خلال مداخله عبر خاصية سكايب فى برنامج مواجهة المذاع على قناة سكاى نيوز عربية،  قائلا: تركيا أخطر على الدول العربية من إيران ويرجع هذا إلى استراتيجيتها وعلاقتها بالولايات المتحدة. مشيرا إلى أن تواجد تركيا فى ليبيا بتكليف .وواصل موسى، حان الوقت للتنسيق بين الدول المجاورة لليبيا للوقوف أمام التدخلات التركية فى ليبيا.

وحول قضية سد النهضة، قال: مصر والسودان وافقا على ماقدمته الولايات المتحدة بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أنه مازال هناك أمل حول حل قضية سد النهضة .

 


أنور قرقاش

الإمارات

دولة الإمارات

تركيا

أردوغان

ليبيا

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