قرغيزستان تشدد قيود كورونا بعد زيادة فى الإصابات الجديدة

رويترز

قال كوباتبيك بورونوف رئيس وزراء قرغيزستان، اليوم السبت، إن الحكومة أغلقت وسائل النقل العام فى العاصمة بشكك وجميع الطرق التى تربط بين أحيائها حتى يوم الاثنين، تأتى هذه الخطوة مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد 192 حالة.

وقال بورونوف، "يجب أن نطمئن إلى استعداد الدولة بشكل كامل لمواجهة وضع وبائى يزداد سوءا ... ونشهد نموا يوميا فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وأنهت قرغيزستان، الجمهورية السوفيتية السابقة، التى يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة والتى سجلت حتى الآن 2981 حالة إصابة بالفيروس، حالة الطوارئ وإجراءات حظر التجول والعزل العام فى مايو أيار.

كما فرضت جارتها قازاخستان، التى سجلت 25 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، قيودا جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أغلقت جميع مراكز التسوق والأسواق والحدائق فى المدن الكبرى لمواجهة موجة ثانية من التفشي.