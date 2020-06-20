قتيل وجريح فى إطلاق نار بمنطقة خالية من الشرطة فى سياتل الأمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السلطات اليوم السبت، إن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما قتل، وأن شخصا آخر فى حالة حرجة بعد إطلاق نار قبل الفجر في منطقة سياتل بالولايات المتحدة. وقالت الشرطة في بيان على تويتر، إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثالثة صباحًا في المنطقة القريبة من وسط المدينة المعروفة باسم تشاز ، وهو اختصار لـ "منطقة كابيتول هيل ذاتية الحكم".

وادعت إدارة شرطة سياتل في بيان صحفي صباح اليوم أنه عندما رد الضباط على أنباء عن طلقات نارية داخل منطقة الاحتجاج، "التقوا بحشد عنيف منع الضباط من الوصول الآمن إلى الضحايا".

وقالت الوزارة، إن الشرطة أُبلغت في وقت لاحق أن مسعفين من المتظاهرين قاموا بنقل ضحيتين مصابتين بطلق ناري إلى مستشفى.

وقالت متحدثة باسم المستشفى سوزان جريج، إن رجلين مصابين بطلقات نارية وصلا إلى سيارة خاصة في المركز الطبي هاربورفيو في حوالي الساعة 3 صباحا، وتوفي الرجل البالغ من العمر 19 عامًا وكان الشخص الآخر في حالة حرجة في العناية المركزة.

وقالت الرقيب لوران تروسكوت من شرطة سياتل، إنها لا تعرف ما إذا كانت الشرطة قد احتجزت أي شخص ولم يكن لديها تفاصيل فورية حول كيفية حدوث إطلاق النار.

وقالت تروسكوت، إن المحققين كانوا يراجعون مقاطع فيديو من مصدر عام وكاميرات تصوير للكشف عن أدلة ، وتعتزم السلطات الكشف عن مزيد من المعلومات حول إطلاق النار في وقت لاحق.

يذكر أن المتظاهرون قاموا بتطويق العديد من الأماكن بالقرب من مركز للشرطة في حي كابيتول هيل في سياتل، في أعقاب المظاهرات ضد عنف الشرطة منذ مقتل الشرطة لجورج فلويد في مينيابوليس قبل عدة أسابيع.

تراجعت الشرطة إلى حد كبير عن المنطقة بعد انتهاء الاشتباكات مع المتظاهرين برمي الناس الشرطة بالغاز المسيل للدموع واستخدام ذخائر أخرى للسيطرة على الحشود.

وقال مسؤولو المدينة إنهم ما زالوا يتواصلون مع قادة الاحتجاج الذين تعهدوا بالحفاظ على السلام في المنطقة.