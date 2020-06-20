اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قتيل وجريح فى إطلاق نار بمنطقة خالية من الشرطة فى سياتل الأمريكية

السبت، 20 يونيو 2020 10:29 م
قتيل وجريح فى إطلاق نار بمنطقة خالية من الشرطة فى سياتل الأمريكية أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات اليوم السبت، إن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما قتل، وأن شخصا آخر فى حالة حرجة بعد إطلاق نار قبل الفجر في منطقة سياتل بالولايات المتحدة. وقالت الشرطة في بيان على تويتر، إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثالثة صباحًا في المنطقة القريبة من وسط المدينة المعروفة باسم تشاز ، وهو اختصار لـ "منطقة كابيتول هيل ذاتية الحكم".

وادعت إدارة شرطة سياتل في بيان صحفي صباح اليوم أنه عندما رد الضباط على أنباء عن طلقات نارية داخل منطقة الاحتجاج، "التقوا بحشد عنيف منع الضباط من الوصول الآمن إلى الضحايا".

وقالت الوزارة، إن الشرطة أُبلغت في وقت لاحق أن مسعفين من المتظاهرين قاموا بنقل ضحيتين مصابتين بطلق ناري إلى مستشفى.

وقالت متحدثة باسم المستشفى سوزان جريج، إن رجلين مصابين بطلقات نارية وصلا إلى سيارة خاصة في المركز الطبي هاربورفيو في حوالي الساعة 3 صباحا، وتوفي الرجل البالغ من العمر 19 عامًا وكان الشخص الآخر في حالة حرجة في العناية المركزة.

وقالت الرقيب لوران تروسكوت من شرطة سياتل، إنها لا تعرف ما إذا كانت الشرطة قد احتجزت أي شخص ولم يكن لديها تفاصيل فورية حول كيفية حدوث إطلاق النار.

وقالت تروسكوت، إن المحققين كانوا يراجعون مقاطع فيديو من مصدر عام وكاميرات تصوير للكشف عن أدلة ، وتعتزم السلطات الكشف عن مزيد من المعلومات حول إطلاق النار في وقت لاحق.

يذكر أن المتظاهرون قاموا بتطويق العديد من الأماكن بالقرب من مركز للشرطة في حي كابيتول هيل في سياتل، في أعقاب المظاهرات ضد عنف الشرطة منذ مقتل الشرطة لجورج فلويد في مينيابوليس قبل عدة أسابيع.

تراجعت الشرطة إلى حد كبير عن المنطقة بعد انتهاء الاشتباكات مع المتظاهرين برمي الناس الشرطة بالغاز المسيل للدموع واستخدام ذخائر أخرى للسيطرة على الحشود.

وقال مسؤولو المدينة إنهم ما زالوا يتواصلون مع قادة الاحتجاج الذين تعهدوا بالحفاظ على السلام في المنطقة.


الولايات المتحدة

سياتل

دونالد ترامب

جورج فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا توقف تجربة عقار هيدروكسى كلوروكين على مرضى كورونا فى المستشفيات

السبت، 20 يونيو 2020 09:35 م

إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز مليونين و215 ألفا والوفيات قرب 120 ألفا

السبت، 20 يونيو 2020 08:26 م

الكرملين: بوتين قلق بشأن مدى الثقة فى الاتفاقات مع أمريكا وسط الاحتجاجات

السبت، 20 يونيو 2020 02:38 م

ماذا تعرف عن النزاع الحدودى بين الصين والهند؟ عمره 70 عاما شهد توترات عديدة وحرب موجزة عام 1962 .. يتركز على منطقة ممتدة لمسافة 2200 ميلا.. تقرير أمريكى: بكين لا يعجبها تقارب دلهى مع أمريكا وخيارات مودى محدودة

السبت، 20 يونيو 2020 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة