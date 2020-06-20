اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020

السبت، 20 يونيو 2020 09:00 م
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020 القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2020 ، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، والتى سيتم استقبالها اعتباراً من  يوم السبت 27 / 6 / 2020 م وذلك وفقاً للشروط الأتية :-
 
أولاً المؤهلات العليا :-
 
مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 م من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020م .
 
وخريجو كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب، خلال الدور الأول 2020 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتباراً من 12 أغسطس 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة، اعتبارا من 22 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2020 م .
 
ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :-
 
مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020 م ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 22 يوليو 2020 م ، و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 4 أغسطس وحتى 6 أغسطس 2020 م .
 
ثالثا : المؤهلات المتوسطة :-
 
مواليد أشهر ( أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) عام 2000 م الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2018/2019، ومواليد الأشهر الثلاث السابقة عام 1999 م وما قبلها خريجى العام الدراسى 2018 / 2019 م ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 27 يونيو 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 6 يوليو وحتى 29 يوليو 2020 م .
 
رابعاً : غير ذوى المؤهلات :-
 
مواليد أشهر ( أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من عام 2000 م والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتباراً من يوم 27 يوليو 2020 م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من8 أغسطس وحتى 19 أغسطس 2020 م .
 
 
المستندات المطلوبة :
 
بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .
 
يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على   العنوان التالى :( https://tagned.mod.gov.eg ).
 
كذلك بريد الكترونى أخر لإدارة التجنيد والتعبئة، للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: (tagned@mod.gov.eg ).
 
 

التجنيد والتعبئه

الجيش المصرى

القوات المسلحه

دفعة تجنيد

مؤهلات عليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي

الخميس، 18 يونيو 2020 04:10 م

العربية للتصنيع توضح إجراءات التعامل مع حالات الإصابة داخل الهيئة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:44 م

حصرى.. الإنتاج الحربى صرح عملاق فى الصناعة الحربية والمدنية.. قفزة غير مسبوقة فى عهد العصار.. مشاركة كبيرة فى خطة الدولة للتعامل مع تداعيات كورونا.. أبرزها إنتاج الشركات مواد التطهير والكمامات للمواطنين (صور)

الأحد، 14 يونيو 2020 12:52 م

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. المؤسس الثانى للجيش المصرى تطوير تسليح القوات المسلحة بالكامل.. تسليح جديد ينضم للجيش لأول مرة.. الحرب على الإرهاب بكل قوة.. وتراجع شديد فى حجم العمليات الإرهابية.. وسيناء فى القلب

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة