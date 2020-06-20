فيديو.. الشرطة التركية تعتقل معارضين وتعذبهم على طريقة "جورج فلويد"

كتب مصطفى عنبر

أقدم ضابط شرطة تركى على تعذيب أحد المعتقلين -ضمن 5 شاركو فى مؤتمر صحفي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد- بالركوع على ظهره ومنعه من التنفس. وفقا لموقع دوفار التركى فى نسخنة الإنجليزية.

HDP'ye polis saldırdı : Basma basma nefes alamıyorum !



HDP’nin , "Demokrasi yürüyüşü" kapsamında Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği halk buluşma sonrası sloganlarla dağılan gençlere polis saldırdı. Gözaltına alınan gençlerden biri polise “Basma basma nefes alamıyorum" dedi. pic.twitter.com/Ge1JTsxkPR — Zeynep Kuray (@zeynokuray) June 18, 2020

وطلب المعتقل الضحية من الضابط التركى بـ "التوقف عن الضغط" على ظهره وصرخ "صدري يؤلمني" ، وهذا بدا واضحا في لقطات فيديو لعملية الاعتقالات التي نشرتها الصحفية التركية زينب كوراي.

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان واقعة اعتقال المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي لقى حتفه في الولايات المتحدة بسبب عنف الشرطة وأسفرت وفاته عن انطلاق المظاهرات المطالبة بالتصدي للعنصرية والتمييز المنهجي من قبل الشرطة فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة.