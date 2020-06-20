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فيديو.. الشرطة التركية تعتقل معارضين وتعذبهم على طريقة "جورج فلويد"

السبت، 20 يونيو 2020 08:23 م
فيديو.. الشرطة التركية تعتقل معارضين وتعذبهم على طريقة "جورج فلويد" الشرطة التركية تعذب معتقليها
كتب مصطفى عنبر

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أقدم ضابط شرطة تركى على تعذيب أحد المعتقلين -ضمن 5 شاركو فى مؤتمر صحفي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد- بالركوع على ظهره ومنعه من التنفس. وفقا لموقع دوفار التركى فى نسخنة الإنجليزية.

وطلب المعتقل الضحية من الضابط التركى  بـ "التوقف عن الضغط" على ظهره وصرخ "صدري يؤلمني" ، وهذا بدا واضحا في لقطات فيديو لعملية الاعتقالات التي نشرتها الصحفية  التركية زينب كوراي.

 

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان واقعة اعتقال المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي لقى حتفه في الولايات المتحدة بسبب عنف الشرطة وأسفرت وفاته عن انطلاق المظاهرات المطالبة بالتصدي للعنصرية والتمييز المنهجي من قبل الشرطة فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

 

 


تركيا

الشرطة التركية

حزب الشعوب الديمقراطى

الاكراد

جورج فلويد

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