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فيديو.. "الديكساميثازون" الدواء المعجزة فى مواجهة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 م
فيديو.. "الديكساميثازون" الدواء المعجزة فى مواجهة كورونا كورونا
كتبت ـ إيناس البنا

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بعد إعلان علماء جامعة أكسفورد البريطانية عن نجاح دواء مضاد للالتهابات يدعى الديكساميثازون المصنف ضمن فئة الأدوية الستيرويدية، أخذ البحث يتواصل عن الدواء واستخداماته. أثبت عقار الديكساميثازون المضاد للالتهابات منخفض التكلفة والمستخدم على نطاق واسع، تحسين البقاء على قيد الحياة لدى مرضى Covid-19 ، وهو أول علاج يُظهر "الوعد المنقذ" للحياة بعد شهور من انتشار الجائحة.

 

في هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الديكساميثازون مضاد الالتهابات وهل سيكون هو الدواء المعجزة في مواجهة فيروس كورونا؟.

 

 

 


كورونا

علاج كورونا

الديكساميثازون

جامعة أكسفورد البريطانية

الالتهابات

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