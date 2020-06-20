اليوم السابع
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فوائد الصبار على صحة الجسم والبشرة والشعر

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 ص
فوائد الصبار على صحة الجسم والبشرة والشعر الصبار-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الصبار واحد من النباتات الشهيرة والمعروف باستخدامتها العديدة وخصوصا فى مستحضرات التجميل حيث يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الشعر والبشرة،  كما له فوائد عديدة للجسم،وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الصبار هى:

فوائد الصبار

1:يحتوى الصبار على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.

2:يحتوى الصبار على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.

3:يحتوى الصبار على نسبة عالية من العناصر التى تساعد على انقاص وزن الجسم وحمايته من تراكم الدهون.

4:يحتوى الصبار على بعض الخصائص المضادة للالتهاب ، كما انه يحافظ على صحة الجهاز العصبى.

5:للصبار دور فعال فى علاج تضخم البروستاتا.

6:يحتوى الصبار على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

فوائد الصبار للبشرة والشعر

1:يحتوى الصبار على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الشعر ونموه وحمايته من التساقط والتلف.

2:يساعد الصبار على التخلص من قشرة الشعر وعلاج الالتهابات وفروة الرأس.

3:يساعد الصبار على طول الشعر ونموه وحمايته من التساقط.

4:يحافظ على صحة البشرة ويحميها من حب الشباب والبقع الداكنة.

5:يعمل الصبار على علاج حروق الشمس والوقاية من التجاعيد.

6:يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من البثور والهالات السوداء.

 


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