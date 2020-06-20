اليوم السابع
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غرفة عمليات الإسكندرية تتلقى 354 مكالمة على الخط الساخن للاستفسار عن كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 07:12 م
غرفة عمليات الإسكندرية تتلقى 354 مكالمة على الخط الساخن للاستفسار عن كورونا محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الاسكندرية عن تلقى غرفة العمليات بالمحافظة الاستفسارات للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على رقم 15399، وذلك للرد على شكاوى المواطني بهذا الشأن.

 

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن غرفة العمليات قد تلقة نحو 354 مكاملة تليفونية، حيث تلقت غرفة العمليات نحو 292 مكالمة للاستفسار حول مرض كورونا، و60 مكالمة للشكاوى، و2 للمقترحات، وأكدت المحافظة استمرار عمل غرفة العمليات فى تلقى الاستفسارات والشكاوى على الرقم المذكور.

 

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.


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