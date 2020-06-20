اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدًا بداية الانقلاب الصيفى بنصف الكرة الأرضية الشمالى و"الصيف" يستمر 93 يومًا

السبت، 20 يونيو 2020 11:41 ص
غدًا بداية الانقلاب الصيفى بنصف الكرة الأرضية الشمالى و"الصيف" يستمر 93 يومًا الكرة الأرضية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصل الكرة الأرضية نقطة الانقلاب الصيفي في مدارها حول الشمس هذه السنة يوم غدٍ الأحد 21 يونيو حيث تصل إلى أقصى شمالها فى السماء وستكون مباشرة فوق مدار السرطان عند خط العرض 23.44 درجة شمالًا، وهو أول أيام فصل الصيف فلكياً في السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي وسيستمر 93 يوم و 15 ساعه و 46 دقيقة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الشمس ستشرق في هذا اليوم من أقصى الشمال الشرقي وتكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وتغرب في أقصى الشمال الغربي، ذلك لأن الأرض مائلة حول محورها بمقدار 23 درجة ونصف أثناء دورانها حول الشمس، وهي الآن تقع في مكان في الفضاء حيث القطب الشمالي مائل باتجاه الشمس، لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في الانقلاب الصيفي في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

سيلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكراً وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهرى للشمس عالياً في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر في الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال السنه، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية ، في حين أنه يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم وهو أحد أدلة كروية الأرض.

من المفارقات أن زيادة حرارة الطقس على مستوى الكرة الأرضية تزيد أواخر الصيف أواخر في يوليو و أغسطس على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر، ذلك لنفس السبب عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر ، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، فالجليد والثلج لا يزال مترسبأً في بعض الأماكن وتعمل الشمس على أذابته و تسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف.

من ناحية أخرى عرفت الحضارات القديمة بأن مسار الشمس الظاهري عبر قبة السماء "طول ضوء النهار" وموقع شروق الشمس وغروبها يتغير بطريقة منتظمة خلال العام وقاموا ببناء مواقع مثل الدوائر الصخرية كتلك التي توجد في إنجلترا والتي تم رصفها مع شروق شمس الانقلاب الصيفي.

وهذا الأسلوب لم يكن منعزلا في جزء واحد من العالم ففي نفس وقت بناء الدوائر الحجرية بني إثنين من الأهرامات و أبو الهول في مصر، فعند وقوف الراصد عند أبو الهول يوم الانقلاب الصيفي والنظر باتجاه الهرمين تشاهد الشمس تغرب بينهما تماماً.

بعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر القادم.


الشمس

الصيف

فصل الصيف

الانقلاب الصيفى

الكره الارضيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة