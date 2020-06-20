غدا.. جنايات الإسكندرية تنظر قضية رشوة مدير مكتب محافظ البحيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، غدًا الأحد 21 يونيو قضية الرشوة رقم 758 لسنة 2019 والمتهم فيها "ح، م" مدير مكتب محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى وخمسة متهمين آخرين، وقد أحيلت القضية للمحاكمة بعد أسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية إلى تقاضى مدير مكتب محافظ البحيرة لرشوة تعدت الـ500 ألف جنيه من الخمس متهمين كل على حده مقابل استغلال نفوذه بصفته موظفا عموميا للحصول على امتيازات خاصة مخالفه للقانون.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام مدير مكتب المحافظ إلى استغلال نفوذه فى التلاعب فى أوراق قطعة أرض وتحويلها من أرض زراعية إلى أرض للبناء وإعطاء الأمر المباشر للمراقب المالى للمحافظة لإعفاء صاحب أرض من 10% من رسوم تغيير نشاط الأرض المملوكة له هذا إلى جانب قيامة باستغلال وظيفته لدى رئيس مجلس مدينة أدكو لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ولدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب ترخيص مركب سياحى.