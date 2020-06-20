غدا.. بدء تسليم 624 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

حد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، غداً الأحد، موعد لبدء تسليم نحو 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل كود (111).

وحول تفاصيل العمارات، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قال إنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام:(346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205).

وأضاف المهندس أمين غنيم، إنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وذلك لحماية الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها فى التوقيتات المحددة.

وأوضح أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.