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عمان تسجل 3 وفيات و 896 إصابة جديدة بكورونا مقابل 806 حالات شفاء

السبت، 20 يونيو 2020 11:08 ص
عمان تسجل 3 وفيات و 896 إصابة جديدة بكورونا مقابل 806 حالات شفاء صحة عمان
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، تسجيل 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات 28.566، بينما توفى 3 حالات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 128، بينما تعافى 806 حالة، ليبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ تفشى الوباء في البلاد إلى 14.780.

وفى وقت سابق، سجلت سلطنة عُمان حوالي 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة.

فى غضون ذلك، ودشنت سلطنة عمان "حملة التمريض الآن" وهي حملة دولية اطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وبرعاية جمعية بورديت تراست Burdett Trust للتمريض وذلك بديوان عام وزارة الصحة العمانية، تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العمانى.

الحملة تأتي ضمن اطار تعزيز قدرات القوى العاملة في التمريض والقبالة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع؛ وتشارك السلطنة فيها ممثلة في وزارة الصحة (المديرية العامة لشؤون التمريض) بالتعاون مع الجمعية العُمانية للتمريض وممثلي الفئات التمريضية في القطاعات الصحية والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عام 2020 عاما ًدولياً لكادر التمريض والقبالة بهدف تسليط الضوء على الإنجازات والدور الحيوي والفعال لهذه الكوادر رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها. 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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