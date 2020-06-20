علماء: إعطاء جرعة معززة للقاح MMR يحسن المناعة العامة ضد كورونا وغيره

كتبت فاطمة خليل

كشف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية إن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) يمكن استخدامه للمساعدة في منع أسوأ آثار عدوى فيروس كورونا، واقترحوا إعطاء جرعة معززة من اللقاح للناس، حيث أنه قد يزيد من المناعة بشكل عام وربما يساعد في منع بعض الآثار الشديدة لـ Covid-19.





ووفقاً لموقع "CNN" أنه من المعروف أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يحمي الأطفال من الالتهابات التي تتجاوز بكثير الفيروسات الثلاثة التي يستهدفها اللقاح، والفكرة التي أوضحها العلماء هي أن اللقاح يعزز المناعة العامة، بالإضافة إلى تدريب الجسم على التعرف على فيروسات معينة.

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هو اللقاح الحي ويستخدم إصدارات ضعيفة للغاية أو مخففة من فيروسلا الحصبة والنكاف وفيروسات الحصبة الألمانية لإنتاج حماية مناعية دون جعل الناس مرضى ولأنه يستخدم فيروسات كاملة، فإنه يحفز استجابة مناعية واسعة تتجاوز إنتاج الأجسام المضادة.

وكتب الباحثان بول فيديل من جامعة ولاية لويزيانا ومايري نوف في رسالة إلى مجلة mBio: "هناك أدلة متزايدة على أن اللقاحات الموهنة الحية توفر حماية غير محددة ضد الالتهابات المميتة التي لا علاقة لها بممرض اللقاح المستهدف عن طريق حث الخلايا المناعية الفطرية المدربة على تحسين استجابة المضيف ضد العدوى اللاحقة".

وأوضحوا أن "تجربة سريرية لإعطاء لقاح MMR في الأشخاص المعرضين لخطورة عالية لفيروس كورونا قد توفر إجراء وقائي "منخفض المخاطر" وإنقاذ الأرواح خلال هذا الوباء".

وقالوا إنه لا يوجد خطر لإعطاء اللقاح لمعظم الناس وقد يكون النهج فعالاً بشكل خاص لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال فيدل: "إذا كنا مخطئين، فسيكون لدى الناس على الأقل أجسام مضادة جديدة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، لذلك لا يوجد ضرر أو خطأ".

وأضاف فيدل ونوفر في رسالتهما: "نؤكد أن هذا هو إجراء وقائي ضد أسوأ المضاعفات في COVID-19 ولا يمثل علاجًا مضادًا للفيروسات أو لقاحًا ضد كورونا بأي شكل من الأشكال".

إحدى النظريات حول السبب الذي يجعل الأطفال والمراهقين لديهم معدلات أقل بكثير من الإصابة بالفيروس التاجي هي أنهم تلقوا مؤخراً لقاحات، بما في ذلك MMR ، أكثر من البالغين، ولديهم بعض الفوائد المناعية الإضافية المتبقية.

وتعطي بعض الدول للناس جرعات معززة من لقاح السل لهذا السبب، وقد اقترح بعض الخبراء استخدام لقاحات شلل الأطفال لغرض مماثل.

يشك بعض خبراء اللقاحات في النظرية القائلة بأن الأطفال أقل عرضة للفيروس التاجي بسبب التطعيمات الأخيرة.

قال دكتور بيتر هوتز، أستاذ طب الأطفال في كلية بايلور للطب، إن الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة لأنهم أصيبوا مؤخرًا ببعض الفيروسات التاجية الأخرى التي تسبب نزلات البرد.

وقال هوتز لشبكة سي إن إن: "قد يحفز ذلك المناعة للحماية الشاملة للجسم".

أو هناك احتمال آخر، بحسب ما قال قال دكتور بول أوفيت من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا: "التفسير الأكثر ترجيحًا هو قلة مستقبلات ACE2 في الجهاز التنفسي العلوي للأطفال"، ومستقبلات ACE2 هي بوابة يستخدمها الفيروس التاجي الجديد للدخول إلى الخلايا.