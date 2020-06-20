اليوم السابع
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عامل "دليفرى" يصيب 10 أسر بـ"كورونا" فى السويس

السبت، 20 يونيو 2020 12:08 م
عامل "دليفرى" يصيب 10 أسر بـ"كورونا" فى السويس عامل دليفري
السويس – السيد فلاح

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قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة السويس، إن وحدة التقصى والرصد، بالمديرية، اكتشفت خلال حصر كافة المخالطين لعامل "دليفري" مصاب بفيروس كورونا، وتم عزله، نقله العدوى إلى 10 أسر بمنطاق سكنية مختلفة فى المحافظة، نتيجة تعاملهم معه خلال توصيل طلبات لمنازلهم.

أضاف المصدر، أن مديرية الصحة، قامت بحصر كافة المخالطين لعامل الدليفرى، لعزلهم منزليًا، وتقديم كافة العلاج اللازم، مع نقل أى منهم إلى مستشفى العزل فى حالة تدهور حالته الصحية أو ظهور أغراض متقدمة عليهم.

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، أعلنت فى بيان لها، ظهور نتائج تحاليل المعملية "PCR" لـ33 حالات إيجابية، حيث تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم متواجدون بمستشفى الحميات والمستشفى العام والصدر والتأمين الصحى، وظهرت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وجارى نقلهم لمستشفيات العزل الصحى، فيما توفى 5 حالات جدد من أبناء السويس.

وأوضحت مديرية الصحة، أنه جار حصر كافة المخالطين للمصابين، والكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم، وحال ظهور الأعراض على شخص منهم يجرى له تحليل.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السويس وصلت لـ878 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات لـ59 حالة، وعدد الحالات المتواجدة حتى الآن فى مستفيات العزل والعزل المنزلى، 491 حالة، بينما عدد حالات الشفاء والخروج حتى الآن 295 حالة.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال، وتنظيف السطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.


السويس

اخبار السويس

عامل دليفيرى بالسويس

مصابى كورونا بالسويس

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