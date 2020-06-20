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ضبط 72 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

السبت، 20 يونيو 2020 01:45 م
ضبط 72 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا مخبز - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ فى بيان له اليوم السبت، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تموينية، منها 53 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص بالوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا اخري متنوعة) وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 20 مخالفة، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون تراخيص –عدم وجود شهادات صحية – البدالين التموينين – منتجات بدون فواتير)، بالإضافة إلي محضر في مجال المواد البترولية.

 

 


حملات تموينيه

مخالفات للمخابز

أخبار مصرية

محافظه المنيا

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