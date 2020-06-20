ضبط 4 انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا 1.5 مليون جنيه من تاجر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط 4 أشخاص، قاموا بالاتفاق مع سيدة وانتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مليون ونصف جنية من طليق السيدة، تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا العميد احمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من (تاجر سيارات - مقيم بدائرة القسم). أنه حال تواجده بشقة طليقته (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم). وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) لشراء شقتها فوجئ بحضور 3 أشخاص وادعائهم أنهم أفراد شرطة، وقاموا باصطحابه وبحوزتهم المبلغ والنزول من الشقة، وتفتيش سيارته الملاكى، وأثناء ذلك تمكن من الهرب واستولوا على السيارة والمبلغ المالى وهاتفه المحمول، واصطحبوا طليقته معهم وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية المقدم ابو العزم فتحي مفتش مباحث القسم، والرائد ابو العزم فتحي رئيس مباحث القسم، و توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (طليقة المُبلغ، 4 متهمين، وأضافت التحريات أن المجنى عليه يقوم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحد المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة (طليقة المُبلغ) أنه نظراً لعلمها بنشاط المجنى عليه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عقدت العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططها إتفقت مع أحد المتهمين على إستدراج المجنى عليه بزعم تغيير مبلغ (80 ألف دولار أمريكى)، وقام المتهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على الحضور إلى الشقة محل الواقعة، وانتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية على النحو المُشار إليه.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات المتهمة الأولى أيدوها وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مليون و435 ألف جنيه- السيارة- الهاتف المحمول "المستولى عليهم")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.