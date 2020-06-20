اليوم السابع
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ضبط 30 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطوخ

السبت، 20 يونيو 2020 10:51 م
ضبط 30 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطوخ حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إنه تم ضبط 30 شخصا بدائرة مركز شرطة طوخ، خالفوا قرار ارتداء الكمامة الواقية، والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات ومواطنين. وأشار المصدر الأمنى لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، بمعرفة العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وفى سياق متصل، قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشان.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.


كمامات

اخبار مصر

القليوبية

كورونا

طوخ

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