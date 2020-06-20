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ضبط 3 أشخاص يصورون مقاطع تيك توك أثناء حظر حركة التجوال

السبت، 20 يونيو 2020 12:17 م
ضبط 3 أشخاص يصورون مقاطع تيك توك أثناء حظر حركة التجوال حظر التجوال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لتصويرهم مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لاحظوا وجود (3 أشخاص) أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويرة أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.

وبالفحص تبين أنهم (طالبين ، عامل – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (3) هواتف محمولة، ووبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


تيك توك

السوشيال ميديا

الفيس بوك

حظر

اختراق الحظر

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