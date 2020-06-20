ضبط 11 بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص خلال حملة أمنية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

تمكنت مديرية أمن أسيوط في ضوء تنفيذ خطة وزارة الداخلية لإستهداف حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات الثأرية من ضبط 11 قطعه سلاح بحوزة 11 متهما، وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرى "الغُريب، الشيخ شحاتة، العونة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم و أسفرت جهودها عن ضبط عدد 7 قطع سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق آلية ، و3 بنادق خرطوش بحوزة 7 متهمين.

كما قامت حملة مكبرة أخرى باستهداف طرفى خصومة ثأرية والمقيمين بقرية بنى شقير بدائرة مركز منفلوط إثر تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لإصابة محامى وربة منزل من أبناء عمومتهم بأعيرة نارية متفرقة، حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية ، بحوزة 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة المشار إليها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.