ضبط فتاة تعرض نفسها على مواقع التواصل للدعارة مع السائحين العرب مقابل 2000 ريال

كتب إبراهيم قاسم - كريم صبحى

أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار إيهاب سعده، بحبس فتاة تقوم بالإعلان عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الدعارة معها مقابل 2000 ريال.

ووردت معلومات تاريخ 17 يونيو الجارىإلى اللواء رضا العمده مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام فتاة بعرض نفسها على مواقع التواصل الاجتماعى للممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية.

على الفور كلف اللواء مدحت منصر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، فريق بحث بقيادة العقيد وائل طه والعقيد أحمد عز، لجمع التحريات وضبط المتهمة.

وكشفت التحريات قيام الفتاة بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على احد مواقع التواصل الإجتماعى باسم "ريهام الخطيب" لاستقطاب راغبى المتعة الحرام مع السائحين العرب للممارسة الجنس معها مقابل مبلغ مالى قدره 2000 ريال.

وبإعداد كمين لها أسفر عن ضبط المتهمة وتدعى "ي.ر" 27 سنة ومقيمة بمنطقة العمرانية بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحوى بعض الصور العارية لها والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينهما وبين راغبى المتعة الحرام.

وأعترفت المتهمة عقب مواجهتها بما ورد من معلومات، باستخدامها مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة معها مقابل مبالغ مالية متفق عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 6806 جنح قسم شرطة مصر القديمة.