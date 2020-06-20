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ضبط عاطلين بسلاح نارى ومخدرات بشبين القناطر فى القليوبية

السبت، 20 يونيو 2020 12:18 ص
ضبط عاطلين بسلاح نارى ومخدرات بشبين القناطر فى القليوبية عاطل- أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر،بتردد عاطلين على دائرة القسم لترويج مخدر الحشيش والأسلحة النارية على عملائهم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة،تمكن النقيب احمد ابوزيد معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهمين وهما كلا من"ا.م"23عاما،عاطل ،و على 2  سلاح نارى فرد خرطوش و 10 طلقات من ذات العيار ،و"س.ز" 19عاما،ومقيم كوم السمن دائرة المركز ،وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف ،وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


مخدرات

سلاح ناري

القليوبية

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محافظه القليوبيه

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