ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أمين مخزن وفنى تحاليل بأحد المعامل لقيامهما بإختلاس كمية من المستلزمات الطبية التى تستخدم فى إختبار الأجسام المضادة لفيروس "كورونا " من داخل المعمل ،وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

أرشدا المتهمين عن 531 شريط رابيد تست " يستخدم فى إختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا"، و499 شكاكة، و4 علب محلول لقراءة الرابيد تست، و546 منديل مُطهر.

وعثر على 350 ماصة لأخذ عينات الدم، و24 فلتر تبس "وحدة قياس"، و28 مسحة ثواب، و21 كارت تحليل مخدرا، وعلبة ميديا لتنمية فيروس كورونا، و7 أنابيب أخذ عينات دم، و2 جفت "ماسك أنابيب"، وترمومتر قياس حرارة، و3 كارنيهات خاصين بعاملين بالمركز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.