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صور.. ولاة قيصرية ناجحة لإحدى المصابات بكورونا بمستشفى العجمى فى الإسكندرية

السبت، 20 يونيو 2020 06:16 م
صور.. ولاة قيصرية ناجحة لإحدى المصابات بكورونا بمستشفى العجمى فى الإسكندرية فريق عمل مستشفى العجمى بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية ،والمخصص لحالات العزل لمرضى فيروس كورونا ، عن إجراء عملية ولادة قيصيرية ناجحة لإحدى المريضات المحتجزات للإصابة بفيروس كورونا، وتقدمت الدكتورة مرفت السيد مدير المستشفى ، بالشكر لكل الفريق الطبى بمستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى الكورونا،مؤكدة على أن المولود بصحة جيدة .

وقد أعلنت الدكتورة ميرفت السيد ، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، إرتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا الى 245 حالة، وحالات التحويل للعلاج المنزلى إلى 65 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 464 حالة .
 
وقالت مدير مستشفى العجمى، لـ"اليوم السابع"،إن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى ، فى علاج المصابين، حيث تقدم العديد من المتعافين بالشكر للأطباء والتمريض على حسن التعامل والرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وكان الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة، رئيس غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية، قد أعلن أمس إن عدد المتعافين من الإصابة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا، الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالإسكندرية بلغ 34 حالة.

وأوضح وكيل وزراة الصحة فى بيان صادر اليوم، أن عدد المتعافين بمستشفى الجمهورية العام بلغ 16 حالة وبمستشفى أبوقير العام حالتين، وبمستشفى حميات الإسكندرية 3 حالات، وبمستشفى صدر كوم الشقافة 8 حالات، بالإضافة إلى شفاء 5 من حالات العزل المنزلى.

 

مستشفى العجمى (1)
مستشفى العجمى 

 

مستشفى العجمى (2)
مستشفى العجمى 

 

مستشفى العجمى (3)
مستشفى العجمى 

 


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