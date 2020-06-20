صور.. ولاة قيصرية ناجحة لإحدى المصابات بكورونا بمستشفى العجمى فى الإسكندرية

أعلنت مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية ،والمخصص لحالات العزل لمرضى فيروس كورونا ، عن إجراء عملية ولادة قيصيرية ناجحة لإحدى المريضات المحتجزات للإصابة بفيروس كورونا، وتقدمت الدكتورة مرفت السيد مدير المستشفى ، بالشكر لكل الفريق الطبى بمستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى الكورونا،مؤكدة على أن المولود بصحة جيدة .
وكان الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة، رئيس غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا بالإسكندرية، قد أعلن أمس إن عدد المتعافين من الإصابة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا، الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالإسكندرية بلغ 34 حالة.
وأوضح وكيل وزراة الصحة فى بيان صادر اليوم، أن عدد المتعافين بمستشفى الجمهورية العام بلغ 16 حالة وبمستشفى أبوقير العام حالتين، وبمستشفى حميات الإسكندرية 3 حالات، وبمستشفى صدر كوم الشقافة 8 حالات، بالإضافة إلى شفاء 5 من حالات العزل المنزلى.
مستشفى العجمى
مستشفى العجمى
مستشفى العجمى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة