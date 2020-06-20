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صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 شخصا عقب التعافى من كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 08:25 ص
صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 شخصا عقب التعافى من كورونا خروج 14 حالة من مستشفى إسنا للحجر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة،  أنه تم صباح اليوم السبت الموافق 20/6، خروج  14 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي اسنا التخصصي العزل الصحي، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (1)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (1)

 

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه من بين حالات الخروج كبار السن والتي تجاوزت أعمارهم ما بين السبعين والثمانين عاماً، حيث حرص العاملين بالمستشفى على تقديم التهنئة لجميع المتعافين بمناسبة تعافيهم وخروجهم بسلام بفضل الله وكرمه.

يذكر أيضاً أنه يوجد داخل المستشفى قسم الصحة النفسية، والذي يشكل عموداً أساسياً بعد فضل الله وكرمه في تقديم الدعم النفسي للمرضى جميعاً، ونشر روح التفاؤل والإيجابية بين المرضي من كبار إستشاريون الصحة النفسية.

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (2)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (2)

 

وكانت قد نجحت مستشفى إسنا التخصصي، المخصصة للحجر الصحى فى الوصول في أعداد المتعافين لأكثر من 680 متعافى، كما نجحت فى إجراء 12 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى، حيث أن مستشفى إسنا وكافة الفرق الطبية داخلها وفرق التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة يعملون على قلب رجل واحد ويواصلون العمل على مدى 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديهم من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع، موضحة أنه مع خروج كل دفعة حالات تعافي يحتفل كافة العاملين بالمستشفى بخروج المتعافين وتعم الفرحة والسرور أرجاء المستشفي.

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (3)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (3)

 

وكان قد أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم السبت، عن تعافى 27 حالة عزل منزلى بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبي مع المتابعة من خلال المستشفى، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (4)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (4)

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (5)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة عقب شفاؤهم (5)

 


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اخبار المحافظات

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