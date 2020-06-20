اليوم السابع
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بعد ضم المركز للمستشفى..

صور.. مدير حميات الأقصر : عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى

السبت، 20 يونيو 2020 10:22 ص
صور.. مدير حميات الأقصر : عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى بمقر مركز تحيا مصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه تم البدء خلال الساعات الماضية فى تجهيز وتعقيم وتطهير عيادة جديدة داخل مقر مركز تحيا مصر بعد ضمه مؤخراً للمستشفى، وذلك ليتم داخله متابعة حالات العزل المنزلية المسجلة بالمستشفى والتى يبلغ عددها أكثر من 700 حالة عزل منزلى بمختف المدن والقرى.

وأضاف مدير مستشفى حميات الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك العيادة الجديدة يشرف عليها بمعاونة كل من الدكتور وليد محمد عرابى، والدكتور عبد الكريم أحمد نائبى مدير المستشفى، ونخبة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك لعمل متابعة بصورة يومية لكافة حالات العزل المنزلى وتقديم الدعم الطبى اللازم لهم، وتسليمهم أدوية العلاج المنزلى المتوفرة بعيادة وصيدلية المستشفى لجميع الحالات وتم بالفعل توزيع كميات كبيرة منها لكافة الحالات.

وأوضح الدكتور محمد الرملى، أنه يتم فحص الحالات من العزل المنزلى وذلك كل 15 يوم داخل المستشفى، ومن يحتاج مسحة تجرى له مسحة، ومن إختفت ويتم التأكد من تعافيه من الأعراض نهائياً يتم إعلان شفاؤهم، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

وفى نفس السياق صرح الدكتور وليد عرابى نائب مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه سيتم الكشف على متابعات العزل المنزلى من قبل مدير المستشفى بدء من اليوم فى الساعة الـ9.30 صباحاً فى عيادات مركز تحيا مصر، وعمل المسحات للمستحقين بالعزل المنزلى، وسيتم الإتصال بهم عن طريق قسم الإستقبال، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الكريم نائب مدير المستشفى، حيث أن الأدوية الخاصه بعلاج فيرس كورونا متوفرة بصيدلية المستشفى.

وأضاف الدكتور وليد عرابى لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الساعات الأولى اليوم السبت، الإعلان عن تعافى 27 حالة عزل منزلى بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبي مع المتابعة من خلال المستشفى، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

مدير حميات الأقصر يكشف تفاصيل عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى (1)
مدير حميات الأقصر يكشف تفاصيل عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى (1)

 

مدير حميات الأقصر يكشف تفاصيل عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى (2)
مدير حميات الأقصر يكشف تفاصيل عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى (2)

 

مدير حميات الأقصر يكشف تفاصيل عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى (3)
مدير حميات الأقصر يكشف تفاصيل عيادة جديدة لخدمة حالات العزل المنزلى (3)

 


الاقصر

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