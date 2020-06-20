صور.. مجلس مدينة الغردقة يتلقى أوراق المستحقين للمساكن بديل العشوائيات

بدأ مجلس مدينة الغردقة، اليوم السبت، تلقى الأوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات بمناطق "مجاهد وجبل العفش" استعدادا لتسليمها، من المقرر أن تستمر عملية تلقى الأوراق حتى نهاية الأسبوع 25 من يونيو.
كان طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بمناطق جبل العفش ومجاهد بالتوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من اليوم السبت حتى الخميس 25 يونيو الجاري ، لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود ، وسداد المستحقات المالية ، تمهيداً للبدء فى تسليم الوحدات السكنية البديلة .
وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابة لمناشدات الأهالى خلال الفترة الماضية له بتسليم هذه الوحدات ، وتأكيداً لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط .
وأوضح محافظ البحر الأحمر أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم .
استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات
استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات
استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات
استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات
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