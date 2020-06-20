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صور.. مجلس مدينة الغردقة يتلقى أوراق المستحقين للمساكن بديل العشوائيات

السبت، 20 يونيو 2020 12:13 م
صور.. مجلس مدينة الغردقة يتلقى أوراق المستحقين للمساكن بديل العشوائيات استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بدأ مجلس مدينة الغردقة، اليوم السبت، تلقى الأوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات بمناطق "مجاهد وجبل العفش" استعدادا لتسليمها، من المقرر أن تستمر عملية تلقى الأوراق حتى نهاية الأسبوع 25 من يونيو. 

كان طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بمناطق جبل العفش ومجاهد بالتوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من اليوم السبت حتى الخميس 25 يونيو الجاري ، لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود ، وسداد المستحقات المالية ، تمهيداً للبدء فى تسليم الوحدات السكنية البديلة .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابة لمناشدات الأهالى خلال الفترة الماضية له بتسليم هذه الوحدات ، وتأكيداً لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط .

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين،  والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم .

 
يذكر أن تعد مشروعات مساكن بديل العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر من المشروعات التي احدثت طفرة كبيرة حقيقية للدولة في تلك المجال، حيث قام  صندوق تطوير العشوائيات بالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر بإنشاء 250 بيتا بمساحة 150 مترا قابل لتعلية دورين والمبانى 90 مترا، بالإضافة إلى 30 عمارة بها 600 وحدة بمنطقة الروضة بمدينة الغردقة. 
 

 

كما تم إنشاء  514 بيتا، وعمارتين بهما 40 وحدة بمدينة غارب، وكذلك 174 بيتا، و3 عمارات بهم 60 وحدة سكنية بمدينة سفاجا، و36 بيتا وعمارتين بهم 40 وحدة بمدينة القصير، بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من المليار ونصف المليار جنيه، منها 380 مليون جنيه تحملتها المحافظة نظير توصيل المرافق لتلك المساكن.

 

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استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات 

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استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات 

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استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات 

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استلام الاوراق المطلوبة من المستحقين للمساكن بديل العشوائيات 

 

 


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