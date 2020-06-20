اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "قومى المرأة بالشرقية": استخراج 800 بطاقة مجانا للسيدات والفتيات

السبت، 20 يونيو 2020 06:30 ص
صور.. "قومى المرأة بالشرقية": استخراج 800 بطاقة مجانا للسيدات والفتيات استخراج 800 بطاقة مجانا للسيدات والفتيات
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخرج فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، على مدار الأيام الماضية 800بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، وذلك بقرى ومراكز مشتول السوق وفاقوس والقنايات وأبوحماد وغيرها من المراكز والقرى.

 

وقالت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع المجلس بالشرقية، ل" اليوم السابع" إن ذلك يإتي  في إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية،  في استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرت بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس علي مساعدة المرأة في إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها علي الخدمات الحكومية وفرص العمل.

 

وأضافت مقررة الفرع: حرصا من المجلس على مساعدة كبار السن، تم إستخراج  عدد من بطاقات الرقم القومى، لعدد من السيدات من منازلهن ،حيث قامت مأمورية من الأحوال المدنية بالتنسيق مع فرع المجلس بالشرقية، بإستخراج عدد من البطاقات مجانا  للسيدات كبار السن بالمنازل ، بقرية الغار وعزبة رسلان وعزبة حسن أغا.

 

وفي سياق متصل يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية،  بالتنسيق  مبادرة  " إرادة شعب الشرقية،"حملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك في الحملات عدد من الرائدات الريفيات، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقري والذهاب إليهم في المنازل والحقول والحديث معهم عن طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة،لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا.

 

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين  من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة، ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وضرورة إرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعى.

القومى (1)
 
القومى (2)
 
القومى (3)
 
القومى (4)
 
القومى (5)

مصر

اخبار مصر

الشرقية

المجلس القومي للمراة

بطاقات الرقم القومي مجانا

سجل مدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

7 ضوابط تنظم نقل العاملين وأصول "الشورى السابق" لمجلس الشيوخ

7 ضوابط تنظم نقل العاملين وأصول "الشورى السابق" لمجلس الشيوخ

ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نتطبق كافة الاشتراطات الحجرية

ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نتطبق كافة الاشتراطات الحجرية

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة