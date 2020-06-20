صور.. تنفيذ 17 قرار إزالة للتعدى على أراضى الدولة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال ،حملات للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص على مدار يومين متتالين.

وأشار مركز و مدينة برج العرب فى بيان له اليوم ،أن الحملة الآولى أسفرت عن تنفيذ عدد (9)قرارات إزالة وتم ضبط المخالفين لعرضهم على النيابةالعسكرية ،فيما أسفرت الحملة الثانية عن تنفيذ 8 قرارات إزالة ، منها 5 قرارات خالية من السكان و 3 قرارات إزال شاغرة بالسكان ،و ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة الكول الأمنى .

كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ، أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة، أو الآراضى الزراعية، أو مخالفات ارتفاعات مبانى.

وأكد محافظ الاسكندرية على أنه منذ يناير 2020 وحتى الآن استطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة، لافتا الى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وآليات للمواجهه حيث تم إنشاء وحدة التدخل السريع ، وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الآحياء ، عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الاهمال والفساد، والآهم من كل ذلك قرارات القيادة السياسية بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية مما كان له الآثر الفعال فى ردع المخالفين ، موضحا إنه منذ 1 يناير 2020 تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرار بنسبة 84% ، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان، وهناك حملات يومية تنظمها أحياء الإسكندرية ، و تم إحالة 382 قضية عسكرية ، 90% منهم محبوس 15 يوما بسبب المخالفات.



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