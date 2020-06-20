اليوم السابع
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بعد توقف 15 عاما

صور.. إعادة تشغيل غرفتى عمليات للأمراض المعدية بمستشفى حميات الإسكندرية

السبت، 20 يونيو 2020 08:14 م
صور.. إعادة تشغيل غرفتى عمليات للأمراض المعدية بمستشفى حميات الإسكندرية مستشفى حميات الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية ، عن إفتتاح غرفتي عمليات لخدمة الأمراض المعدية ومصابي كورونا بمستشفى حميات الإسكندرية وتشغيلهما بعد توقف دام 15 عامًا، وذلك بدعم من بدعم من إحدى الشركات الخاصة

 

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم ،أن الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وقد بالإفتتاح اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمل البرنس مديرة المستشفي.

 

وقد أشادت جاكلين عازر بمجهودات المجتمع المدني ومشاركتهم في دعم القطاع الطبي بالإسكندرية. موجهة الشكر لجميع من ساهم ومد يد العون في سد العديد من الاحتياجات الطبية المتواجدة بالمستشفيات.

 

وأوضحت "عازر" أن غرفتي العمليات تضم معدات طبية متطورة، بما في ذلك جهاز تنفس صناعي وأجهزة تعقيم وشاشات قياس ضغط الدم والتي من شأنها توفير الرعاية اللازمة للحالات المتطورة من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى فوائدها المستدامة على المدى الطويل.

 

وكانت محافظة الاسكندرية قد أعلنت عن تلقى غرفة العمليات بالمحافظة الاستفسارات للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على رقم 15399 ،وذلك للرد على شكاوى المواطني بهذا الشأن

 

و أشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أن غرفة العمليات قد تلقة نحو 354 مكاملة تليفونية ، حيث تلقت غرفة العمليات نحو 292 مكاملة للإستفسار حول مرض كورونا ، و 60 مكاملة للشكاوى ، و 2 للمقترحات ،وأكدت المحافظة على إستمرار عمل غرفة العمليات فى تلقى الاستفسارات و الشكاوى على الرقم المذكور.

 

حميات الاسكندرية (1)
حميات الاسكندرية 

 

حميات الاسكندرية (2)
حميات الاسكندرية 

 

حميات الاسكندرية (3)
حميات الاسكندرية 

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