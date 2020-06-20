اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. إجراءات وقائية حاسمة لمجلس الدولة بالإسكندرية لمواجهة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 11:37 ص
صور.. إجراءات وقائية حاسمة لمجلس الدولة بالإسكندرية لمواجهة كورونا محاكم مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص مجلس الدولة، على تشديد إجراءات استقبال المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك فى مختلف الدوائر، وذلك بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون فى تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

131138-73DFC3DA-3FA4-44AA-A21F-DCEC7844B81C
 
1C56EEF6-FB7C-4AAB-8F4E-3DDA013394DB
 
وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتى يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الأمانة العامة لمجلس الدولة علي توفير اجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة ، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.
 
3AD03B37-9EC7-4EFF-A208-816E319F081B
 
DA42EC77-D218-4765-9950-D0965D7CB354
 
وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، أن تعقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى، ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أى عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
 
B858D72C-672B-45B0-B1BB-266BA2B02068
 
499403ED-4EC3-4068-8029-083C8706B1B3
 
وشدد الامين العام، علي الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس ، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
 
449EE099-BD6E-44C4-83E9-A844682A1779
 
CCE99563-198E-470A-8FEA-36733AB57FA6
 
02069DD7-5BEF-4788-92EE-438DAFC038D6
 
A1833A9C-A280-4E06-9215-47D2EED7BD96
 
2EC21815-9104-4957-B4A7-F01D8799F5CA
 
 
يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
 
تأتى هذه الخطوة فى إطار اتباع تعليمات الدولة فى الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
 

عودة انعقاد الجلسات

مجلس الدولة

وحكام مجلس الدولة

فيروس كورونا

تعقيم المباني

مباني ادارية

الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة