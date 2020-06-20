اليوم السابع
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صور.. أعمال تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين من عدوى كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 11:59 ص
صور.. أعمال تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين من عدوى كورونا أعمال التعقيم المكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل فريق مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، فى أعمال التعقيم والتطهير لمكافحة العدوى وحماية المواطنين وحالات الإشتباه التى تتوافد بصورة يومية لإجراء الفحص والمسحات وغيرها للعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أن تقوم بعمليات التعقيم والتطهير وإزالة المخلفات كل ساعتين لخدمة جميع المتواجدين داخلها من المصابين الذين تأكد إيجابية عيناتهم وغيرهم، ويجرى التجهيز لنقلهم لمستشفى الحجر الصحى.

ويقول الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفي حميات الأقصر، أنه يتم إجراء عمليات التعقيم والتطهير بالمستشفى بصورة يومية لتحقيق أعلى معدلات المكافحة للعدوى، حيث تم مؤخراً النجاح فى إتمام شفاء 20 من الحالات وخروجها مباشرة من المستشفى بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً، حيث تقوم المستشفى حالياً بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة، وتقوم المستشفى بصرف الأدوية وبروتوكول العزل المنزلى، وفى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 أيام على العلاج لا يتم عمل المسحة، وإذا حدث أى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة وحجز المصاب.

ويضبف مدير مستشفى حميات الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تجهيز منطقة صندوق تحيا مصر بعد ضمها للمستشفى مؤخراً، للقيام بعمل توعية للمرضى الموجودين بالمستشفى شرح فيها طريقة العزل المنزلى والبروتوكول المطبق حالياً من قبل وزارة الصحة، حيث أن مستشفى الحميات تقوم بآداء دورها على أكمل وجة لخدمة الأهالى من أبناء الأقصر، مؤكداً على أنه تعتبر مستشفى حميات الأقصر خط الدفاع الأول فى أزمة فيروس كورونا، والتى تعتبر البوابة الأولى التى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا للتأكد من سلبيتها وعودتها للمنزل، أو إيجابيتها وصدور القرار بنقل الحالات لمستشفى إسنا للعزل والحجر الصحى، حيث أن مستشفى الحميات تقوم بدورها على أكمل وجه لخدمة المصابين والحالات المشتبه فى إصابتها لدعم العمل فى المنظومة الصحية بالأقصر، لكونها المخصصة لعمليات الفحص وسحب العينات وتحليلها وإصدار النتائج على مدار الساعة من داخلها.

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (1)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (1)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (2)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (2)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (3)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (3)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (4)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (4)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (5)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (5)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (6)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (6)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (7)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (7)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (8)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (8)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (9)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (9)

 

حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (10)
حملات تعقيم مكثفة بمستشفى حميات الأقصر لحماية المواطنين (10)

 


الاقصر

مستشفى حميات الاقصر

علاج مصابى كورونا

تطهير مستشفيات الاقصر

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