اليوم السابع
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صفقة "بايونيرز" تدفع قطاع الخدمات المالية بالبورصة للصدارة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 ص
صفقة "بايونيرز" تدفع قطاع الخدمات المالية بالبورصة للصدارة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، وبلغ 586.7 مليون ورقة بقيمة 2.04 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ صفقة مبادلة أسهم على شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 564.7 مليون ورقة، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
 
وكانت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، قد أعلنت عن تنفيذ عمليات الاستحواذ المستهدفة للحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم خمسة من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية، وتمت عمليات الاستحواذ من خلال مبادلة أسهم، وذلك بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ بالبورصة المصرية.
 
فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 23.9 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 164.4 مليون ورقة بقيمة 536.5 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 82.5 مليون ورقة بقيمة 472.7 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 79.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 339.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 198 مليون ورقة منفذة بقيمة 297.1 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 85.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 254.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 105.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 249.3 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 18.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 139.1 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 156 ألف ورقة منفذة بقيمة 8.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 2.1 مليون ورقة بقيمة 6.9 مليون جنيه.
 
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10857.87 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1325.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.38% مغلقًا عند مستوى 2089.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً هامشياً مغلقًا عند مستوى 12408.8 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 706.07 نقطة.
 

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