"صدور الإسرائيليات" تطيح بحاخام يهودى من على مقعد الكنيست..اعرف القصة

كتب- هاشم الفخراني

كشفت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن الحاخام باروخ غزهي تنازل عن عضوية الكنيست، بعد هجوم شرس من قبل الأوساط السياسية الإسرائيلية في اعقاب نشر وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات سابقة هاجم فيها النساء في إسرائيل بأنهن السبب في نشر سرطان الثدي.

وابلغ الحاخام باروخ غزهي رئيس حزب شاس الديني المتشدد الحاخام ارييه درعي، أنه يتخلى عن عضويته في الكنيست ورغبته في الاستقالة من قائمة الحزب الذي يحظى بتأييد واسع في أوساط اليهود المتدينين من ذوي الاصول الشرق أوسطية.

وجاء قرار الاستقالة في اعقاب العاصفة التي تلت شيوع تصريحات الحاخام المثيرة للجدل التي تعود للعام 2016 متحدثا فيها عن أن تعمد النساء كشف صدورهن وخاصة الجزء العلوى وارتدائهن البكينى أمام أعين الرجال على الشواطىء تسبب في نشر سرطان الثدي.

وأضاف الحاخام البالغ من العمر 38 عاما أنه ورد في كتابات الأباء اليهود تشير إلى أن السيدة المعتادة على كشف جسدها كالبقر الحلوب تجذب الأنظار اليها فتصاب بالحسد وكشف الثدي يجذب الرجال من هنا انتشر سرطان الثدي.