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صحة شمال سيناء: شفاء 21 حالة من كورونا ليصل الإجمالى 116 متعافيًا

السبت، 20 يونيو 2020 12:09 م
صحة شمال سيناء: شفاء 21 حالة من كورونا ليصل الإجمالى 116 متعافيًا تعافى
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء شفاء 21 مريضا من كورونا، وأوضحت صحة شمال سيناء اليوم السبت فى آخر بيان حول موقف كورونا، شفاء 21 حالة، وأن إجمالى الحالات 116 والحالات السلبية 40 حالة، وحالة واحدة تحت البحث.

و 45 حالات عزل منزلى تعافى منها 16 حالات ، 29 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 30 حالة، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، 5 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى 12 حالة  شفاء 5 حالات.

وسبق الليلة الماضية وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان صحفى ، خروج عدد 10حالات من مصابى كورونا  بعد تحسن حالتهم لاستكمال العلاج فى العزل المنزلى .

واوضح البيان انه تم خروج 3 حالات لاستكمال العلاج بالعزل المنزلى بعد تحسن حالتهم الصحية من مستشفى بئر العبد بتاريخ 18/6/2020 وخروج 7حالات  لإستكمال العلاج بالعزل المنزلى من مستشفى  العريش بتاريخ 19/6/2020 ، وطبقا لبروتوكول العلاج الوارد من وزارة الصحه و السكان.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات إن هناك تحسن كبير فى حالات المرضى المصابين بكورونا  بعد تلقى العلاج بمستشفيات المحافظة مشيرا  إلى أن شفاء 14 حالة حتى الآن بينما يوجد 8 حالات فى انتظار التحاليل الخاصة بهما وإن إجمالى الحالات الإيجابية حاليا 25 حالة.

 

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شمال سيناء

العريش

كورونا

صحة شمال سيناء

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