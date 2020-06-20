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صحة شمال سيناء تحدد بروتوكول التعامل والعلاج لمصابى كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 02:42 م
صحة شمال سيناء تحدد بروتوكول التعامل والعلاج لمصابى كورونا مديرية الصحة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت صحة شمال سيناء ، تحديد بروتوكول التعامل والعلاج لمصابى كورونا ، والإجراءات المتبعة فى حالات التحسن من كورونا وخضوع المريض للعزل المنزلى .

وأوضح البيان ، أنه يتم تقييم ومتابعة حالات التحسن والتى تقرر خروجها من المستشفيات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة بمجرد خروج الحالة ، يتم صرف العلاج المقرر لها من المستشفى قبل خروجها ، وتقوم إدارة الرعاية الصحية الأساسية بمتابعة الحالة وتوفير الأدوية المقررة لها من أقرب مركز رعاية صحية بعد تسجيل بيانات الحالة وأرقام تليفوناتها.

وتقوم إدارة الطب الوقائى بإرسال فريق من الإدارة التابعة لها الحالة لتسليم شنطة بالمستلزمات الوقائية وعمل استمارة تقصى ومتابعة للمخالطين وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات الصحية للعزل المنزلى .

وتم تكليف إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بتوفير الدعم النفسى للمرضى وذويهم ومعرفة الاحتياجات الخاصة للغير قادرين والعرض على سيادته شخصيا .

وأشار كذلك إلى حالات (الاشتباه - المؤكدة) الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى .

وبحسب ماجاء فى بيان صحة شمال سيناء ، يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط وهى السن أقل من 60 عام،  درجة الحرارة أقل من 38◦ ، تركيز الأكسجين فى الدم أعلى من 92 ، ونبضات القلب أقل من 110 نبضة فى الدقيقة ، ومعدل التنفس أقل من 25 مرة فى الدقيقة ، نسبة كرات الدم البيضاء المحببة / كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1

وحال وجود أمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم) ، ( تكون الحالة مستقرة بالأدوية لا يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، ولا يوجد حمل، ولا يعانى من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي، ولا يعانى من سمنة مفرطة) مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم /م2.

وناشدت صحة شمال سيناء المواطنين بالتواصل بأرقام مديرية الصحة وغرفة الطواري رقم الطوارئ ٣٣٢٨٤٧١  فى حال مواجهة أى تقصير لمرضى كورونا فى صرف العلاج والمتابعة .

 


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