صحة شمال سيناء: الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم ، فى بيان لها ، الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبى بامتحانات الثانوية العامة لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان .

وأوضح البيان ، أن الاستعدادت تضمنت تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير ، وتوافر المستلزمات الوقائية ، والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة ، والتأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على إرتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد ، كما تم توفير سيارة إسعاف بكل لجنه .

وطالبت صحة شمال سيناء فى بيانها أولياء الأمور بعدم التزاحم خارج اللجان ، وتوافر مخزون احتياطى من المستلزمات والأدوية وإلى مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات والأدوية الإضافية .

وقال عبدالعزيز عطية ، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، إن عدد الطلبة المقرر أدائهم الامتحانات 2944 طالب، تم توزيعهم على 14 لجنة .

وأشار إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد ، بواقع 6 لجان فى مدينة العريش، و5 لجان فى نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان فى مدينة الشيخ زويد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجان تم تجهيزها وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من حيث توزيع الطلبة داخل كل لجنة بما يفى والاشتراطات الصحية التى اقرتها الدولة لحماية الطلبة.

واعلن محافظ شمال سيناء، أن المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية العامة، وجرى تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينها.

وأوضح أنه جرى توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الامتحانات فى ظل تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وبما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وأضاف أنه جرى وضع خطة بالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة، لتطهير وتعقيم مقار لجان الامتحانات والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب فى اللجان.