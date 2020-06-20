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صحة بنى سويف: تعافى 15 حالة من فيروس كورونا ومغادرتها مستشفى العزل

السبت، 20 يونيو 2020 12:58 م
صحة بنى سويف: تعافى 15 حالة من فيروس كورونا ومغادرتها مستشفى العزل المتعافون
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعافى 15 من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزى وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا فى  الدفع بجهود الدولة فى مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانى واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة فى أداء الواجب المهنى والوطنى.

 


أخبار مصرية

صحة بنى سويف

خروج وتعافى

كورونا

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