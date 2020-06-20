اليوم السابع
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صحة الشرقية: متابعات مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 06:07 م
صحة الشرقية: متابعات مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة أحد لجان المحافظة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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 كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة إدارة الأزمة بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة، في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وقبل ساعات من انطلاق ساعة الصفر لبدء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

 وتكثيف المرور علي لجان إمتحانات الثانوية العامة والبالغ عددهم 162 لجنة بالمدارس والمعاهد بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات النهائية من خطة التأمين الطبي، والتأكد من إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، إستعدادا لخوض الإمتحانات، والتي ستنطلق غداً الأحد الموافق 21/ 6/ 2020، حفاظاً علي صحة وسلامة أبناءنا الطلاب بالمحافظة، مع متابعة أعمال تطهير اللجان قبل بداية الإمتحانات، وتنفيذ ذلك أيضا بعد الانتهاء منها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية، وترك المسافات المحددة للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب لا تقل عن متر، والتأكد من توافر التهوية الجيدة باللجان، والتأكد من تجهيز غرف للكشف بالمدارس والمعاهد المخصصة للجان الامتحانات، وتوافر الأطباء والزائرة الصحية بها، للكشف الحراري، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والتأكد من تسليم الكمامات والواقيات للطلاب والمراقبين والعاملين، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير باللجان ودورات المياه.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية قامت برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، استعدادا لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وتم تكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف والاتفاق علي أماكن التمركز، والتنسيق الكامل بين وكيل وزارة الصحة، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، علي مدار الساعة، والتنسيق بين مديري الإدارات الصحية ومديري الإدارات التعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع الاستعانة به حال الاحتياج إليه، والمتابعة المستمرة لغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الامتحانات، وأي شكاوي بها، حرصاً علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين بالعمل بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة.

 

 


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