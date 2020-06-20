اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الشرقية تنعى أحد موظفيها توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 06:16 م
صحة الشرقية تنعى أحد موظفيها توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وزارة الصحة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت مديرية الصحة بالشرقية منذ قليل أحد موظفى المديرية والذى وافته المنية اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت المديرية فى بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. يتقدم السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسى لفقيدنا شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي الزميل جمال فتحي محمد عبدالهادي عز، الموظف بالحضور والانصراف بديوان مديرية الشئون الصحية، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفى السياق نفسه  أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي بقسم الجهاز الهضمي بمستشفى أبو حماد المركزي، قام بإجراء منظار علوي طارئ للجهاز الهضمي لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتلقى الخدمة الطبية داخل العناية المركزة بعزل المستشفى، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفى، مضيفاً بأن المنظار تم إجراؤه بنجاح، والحالة جيدة ومستقرة، وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالمستشفى.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفى، بالاطمئنان على الحالة الصحية، والمتابعة المكثفة للحالة، مقدماً الشكر لمدير المستشفى د. محمد نور الدين، والفريق الطبي من الأطباء د. أحمد نصر دهشان، وهيئة التمريض عزة جلال، وفاطمة جميل، وآية حسيني، والخدمات المعاونة بمستشفى أبو حماد المركزي، على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى والمواطنين، مشيداً بالدور البطولي الذي يقوم به الجيش الأبيض بجميع مستشفيات العزل خلال هذه الفترة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر صحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة