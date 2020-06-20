صحة الشرقية تنعى أحد موظفيها توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نعت مديرية الصحة بالشرقية منذ قليل أحد موظفى المديرية والذى وافته المنية اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت المديرية فى بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. يتقدم السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسى لفقيدنا شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي الزميل جمال فتحي محمد عبدالهادي عز، الموظف بالحضور والانصراف بديوان مديرية الشئون الصحية، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفى السياق نفسه أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي بقسم الجهاز الهضمي بمستشفى أبو حماد المركزي، قام بإجراء منظار علوي طارئ للجهاز الهضمي لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتلقى الخدمة الطبية داخل العناية المركزة بعزل المستشفى، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفى، مضيفاً بأن المنظار تم إجراؤه بنجاح، والحالة جيدة ومستقرة، وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالمستشفى.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفى، بالاطمئنان على الحالة الصحية، والمتابعة المكثفة للحالة، مقدماً الشكر لمدير المستشفى د. محمد نور الدين، والفريق الطبي من الأطباء د. أحمد نصر دهشان، وهيئة التمريض عزة جلال، وفاطمة جميل، وآية حسيني، والخدمات المعاونة بمستشفى أبو حماد المركزي، على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى والمواطنين، مشيداً بالدور البطولي الذي يقوم به الجيش الأبيض بجميع مستشفيات العزل خلال هذه الفترة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.