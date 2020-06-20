اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شركة مياه المنيا توقع برتوكول بـ 22مليون لتنفيذ مشروعات المياه لقرى الخريجين

السبت، 20 يونيو 2020 10:30 ص
شركة مياه المنيا توقع برتوكول بـ 22مليون لتنفيذ مشروعات المياه لقرى الخريجين المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع المهندس ياسر احمد  الشهاوي، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا،  بروتوكول تعاون مشترك  بين الشركه ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بمبلغ 22 مليون جنيه، بهدف توصيل شبكات مياه وآبار وإنزال طلمبات غاطسة ومنظومات كلور بقرى الخريجين بمراكز مغاغة ومطاى والمنيا وسمالوط تحت اشراف قطاع المشروعات بالشركة.

يأتى ذلك فى اطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا  بالارتقاء بمستوى الخدمه المقدمة للمواطنين، وتوجيهات كلا من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحى.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى، ان الشركة تهدف فى المرحلة المستقبلية  القادمة لتنفيذ شبكات صرف صحى من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بذات القرى، لتحسين الخدمة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.

كان المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قد عقد اجتماعا بوفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية، حيث ناقش الاجتماع  أخر المستجدات بالمشروع والتأكيد على توجية سبل الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا بالشركة لكي يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة المنتج والخدمة للمواطنين.

كما تم مناقشة سبل تطوير قطاع المعامل والجودة بالشركة  وكيفية  تقديم الدعم الفني ورفع مستوى جودة المنتج ، وفيما يخص القطاع التجاري  تم مناقشة سبل الدعم الفني والتكنولوجى ورفع مستوى خدمة العملاء، تحت رعاية  المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وكانت الشركة  افتتحت أول برنامج تدريبى  اليكتروني بالشركة، وذلك بمشاركة شركات مياه المنيا ومياه وصرف الإسكندرية  ومياه القاهره وصرف القاهرة وأسيوط وقنا وأسوان.

 ويهدف التدريب الى مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات فى تطبيق  برنامج الماستر الخاص بمتابعة أعمال الصيانة بالمحطات  بالشركة والشركات  التابعه وشرح كيفية اضافة قطع الغيار بالعمرات الجسيمه بالمحطات وذلك بمشاركة منسقى البرنامج بالشركات والدكتورياسر  حسنى مدير ادارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالقابضة ووفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة والمهندس مدحت عبدالمجيد مدير  عام الإدارة الفنية للاصول بالقابضة وأحمد شاكر مسئول المتابعة والتدريب على برمجيات تخطيط الصيانة بالقابضة.

 

 


اخبار وزاره الإسكان

شركات المياه

شركه مياه المنيا

محافظه المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة