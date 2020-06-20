شركة مياه المنيا توقع برتوكول بـ 22مليون لتنفيذ مشروعات المياه لقرى الخريجين

كتب أحمد حسن

وقع المهندس ياسر احمد الشهاوي، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بروتوكول تعاون مشترك بين الشركه ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بمبلغ 22 مليون جنيه، بهدف توصيل شبكات مياه وآبار وإنزال طلمبات غاطسة ومنظومات كلور بقرى الخريجين بمراكز مغاغة ومطاى والمنيا وسمالوط تحت اشراف قطاع المشروعات بالشركة.

يأتى ذلك فى اطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بالارتقاء بمستوى الخدمه المقدمة للمواطنين، وتوجيهات كلا من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحى.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى، ان الشركة تهدف فى المرحلة المستقبلية القادمة لتنفيذ شبكات صرف صحى من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بذات القرى، لتحسين الخدمة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.

كان المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قد عقد اجتماعا بوفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية، حيث ناقش الاجتماع أخر المستجدات بالمشروع والتأكيد على توجية سبل الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا بالشركة لكي يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة المنتج والخدمة للمواطنين.

كما تم مناقشة سبل تطوير قطاع المعامل والجودة بالشركة وكيفية تقديم الدعم الفني ورفع مستوى جودة المنتج ، وفيما يخص القطاع التجاري تم مناقشة سبل الدعم الفني والتكنولوجى ورفع مستوى خدمة العملاء، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وكانت الشركة افتتحت أول برنامج تدريبى اليكتروني بالشركة، وذلك بمشاركة شركات مياه المنيا ومياه وصرف الإسكندرية ومياه القاهره وصرف القاهرة وأسيوط وقنا وأسوان.

ويهدف التدريب الى مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات فى تطبيق برنامج الماستر الخاص بمتابعة أعمال الصيانة بالمحطات بالشركة والشركات التابعه وشرح كيفية اضافة قطع الغيار بالعمرات الجسيمه بالمحطات وذلك بمشاركة منسقى البرنامج بالشركات والدكتورياسر حسنى مدير ادارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالقابضة ووفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة والمهندس مدحت عبدالمجيد مدير عام الإدارة الفنية للاصول بالقابضة وأحمد شاكر مسئول المتابعة والتدريب على برمجيات تخطيط الصيانة بالقابضة.