اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما بعد هروبهما من مركز استقبال.. فيديو

السبت، 20 يونيو 2020 03:14 م
شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما بعد هروبهما من مركز استقبال.. فيديو شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في مشهد عنصرى مهين تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أجبر شرطي إيطالى مهاجرين تونسيين على صفع بعضهما البعض بعد هروبهما من مركز استقبال.

انتشر مقطع فيديو لاثنين من الشباب التونسي ، بينهم قاصر أجبرة شرطي إيطالى الإيطالية على صفع أنفسهم على وسائل الإعلام الإيطالية، حيث يظهر ضابط شرطة في مركز مدينة أجريجينتو، يشرح للشباب التونسي كيف يصفعا بعضهما تحت أنظار ضباط شرطة آخرين ومهاجرين آخرين.

شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما بعد هروبهم من مركز استقبال (1)
 

وذكر موقع روسيا اليوم،  أنه تم ضبطهما بعد محاولتهما الفرار من مركز الاستقبال، كما تم فتح تحقيق بالواقعة من خلال المكتب الإيطالى لمكافحة التمييز العنصرى.

شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما بعد هروبهم من مركز استقبال (3)

وأضاف ، أن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أدان إهانة تعرض لها مهاجران تونسيان في أحد مراكز الشرطة بإيطاليا وندد المنتدى بـ"تواصل الدوس على كرامة التونسيين"، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تطال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا، وتعزز كراهية الأجانب، كما أرجعت خطورة هذه الممارسات  في أنها أصبحت تتم في مؤسسات تعنى بحماية المهاجرين.

شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما بعد هروبهم من مركز استقبال (2)

من جانب أخر، أوقفت وحدات من الحرس التونسي بمحافظتي صفاقس ونابل 48 مهاجراً غير شرعي في ثلاث عمليات متفرقة وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحداتها بمدينة جبنيانة بصفاقس أوقفت 26 مهاجراً كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه إيطاليا، انطلاقاً من شواطئ المدينة.

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الحرس التونسي أوقفت 22 مهاجراً بشواطئ منزل حر، والهوارية بمحافظة نابل، كانوا يستعدون للإبحار خلسة إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أنه حُجز مركب بحري، والتحفظ على المجموعة المهاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
 

 


تونس

مركز المهاجرين

مهاجرين

مركز استقبال المهاجرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة