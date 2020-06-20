شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما بعد هروبهما من مركز استقبال.. فيديو

في مشهد عنصرى مهين تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أجبر شرطي إيطالى مهاجرين تونسيين على صفع بعضهما البعض بعد هروبهما من مركز استقبال.
انتشر مقطع فيديو لاثنين من الشباب التونسي ، بينهم قاصر أجبرة شرطي إيطالى الإيطالية على صفع أنفسهم على وسائل الإعلام الإيطالية، حيث يظهر ضابط شرطة في مركز مدينة أجريجينتو، يشرح للشباب التونسي كيف يصفعا بعضهما تحت أنظار ضباط شرطة آخرين ومهاجرين آخرين.
وذكر موقع روسيا اليوم، أنه تم ضبطهما بعد محاولتهما الفرار من مركز الاستقبال، كما تم فتح تحقيق بالواقعة من خلال المكتب الإيطالى لمكافحة التمييز العنصرى.
وأضاف ، أن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أدان إهانة تعرض لها مهاجران تونسيان في أحد مراكز الشرطة بإيطاليا وندد المنتدى بـ"تواصل الدوس على كرامة التونسيين"، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تطال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا، وتعزز كراهية الأجانب، كما أرجعت خطورة هذه الممارسات في أنها أصبحت تتم في مؤسسات تعنى بحماية المهاجرين.
وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الحرس التونسي أوقفت 22 مهاجراً بشواطئ منزل حر، والهوارية بمحافظة نابل، كانوا يستعدون للإبحار خلسة إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنه حُجز مركب بحري، والتحفظ على المجموعة المهاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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