شرطى إيطالى يجبر تونسيين صفع بعضهما بعد هروبهما من مركز استقبال.. فيديو

كتب هيثم سلامة

في مشهد عنصرى مهين تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أجبر شرطي إيطالى مهاجرين تونسيين على صفع بعضهما البعض بعد هروبهما من مركز استقبال.

انتشر مقطع فيديو لاثنين من الشباب التونسي ، بينهم قاصر أجبرة شرطي إيطالى الإيطالية على صفع أنفسهم على وسائل الإعلام الإيطالية، حيث يظهر ضابط شرطة في مركز مدينة أجريجينتو، يشرح للشباب التونسي كيف يصفعا بعضهما تحت أنظار ضباط شرطة آخرين ومهاجرين آخرين.





وذكر موقع روسيا اليوم، أنه تم ضبطهما بعد محاولتهما الفرار من مركز الاستقبال، كما تم فتح تحقيق بالواقعة من خلال المكتب الإيطالى لمكافحة التمييز العنصرى.

وأضاف ، أن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أدان إهانة تعرض لها مهاجران تونسيان في أحد مراكز الشرطة بإيطاليا وندد المنتدى بـ"تواصل الدوس على كرامة التونسيين"، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تطال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا، وتعزز كراهية الأجانب، كما أرجعت خطورة هذه الممارسات في أنها أصبحت تتم في مؤسسات تعنى بحماية المهاجرين.

من جانب أخر، أوقفت وحدات من الحرس التونسي بمحافظتي صفاقس ونابل 48 مهاجراً غير شرعي في ثلاث عمليات متفرقة وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحداتها بمدينة جبنيانة بصفاقس أوقفت 26 مهاجراً كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه إيطاليا، انطلاقاً من شواطئ المدينة.