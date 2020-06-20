شبكة سكاى نيوز : حادث مدينة ريدينج الانجليزية عمل إرهابيى

قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية أن حادث مدينة ريدينج الانجليزية عمل إرهابى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عدة أشخاص أصيبوا بطعنات في مدينة ريدينج بجنوب إنجلترا، اليوم، السبت، وقالت صحيفة تليجراف إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن أحد المصادر أن شخصين آخرين يرقدان في حالة حرجة بالمستشفى مشيرة إلى أن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه هجوم عشوائي.

وقالت الشرطة ، إنها ألقت القبض على رجل بمسرح الحادث وإن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وأفادت شبكة سكاي نيوز بأن الطعن وقع في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم.

وقال مؤيد للحركة في منشور على فيسبوك إن الحادث وقع بعد ساعات من الاحتجاج وإن جميع من شاركوا فيه سالمون.

وقالت الشرطة إنها تحقق في تقارير عن حادث وصفه رئيس المجلس المحلي بأنه خطير.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية التسجيل بشكل مستقل.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إنها قلقة للغاية بعد سماع تقارير عن الحادث.

وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.