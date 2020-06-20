شاهد.. لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تجولت عدسة اليوم السابع داخل مدرسة على عبدالشكور التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للتعرف على اللمسات النهائية قبل ساعات من انطلاق الثانوية العامة بكفر الشيخ .

ورصدنا وضع البوابات الإلكترونية من داخل بوابة المدرسة، وتم تجربتها لتطهير وتعقيم من يمر بها، تم رصدنا وضع 14 ديسك بكل لجنة من اللجان وبين كل ديسك وأخر متر ونصف، كما رصدنا وجود حجرتين للعزل ووجود مبردات مياه، وكل الإمكانيات التى تضمن سلامة الطلاب .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى لإجراء اختبارات الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة التى ستبدأ غدًا الأحد، 21 يونيو الجارى، مؤكدًا أنه تابع بكل دقة كافة الإجراءات لتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحان وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وتفقد محافظ كفر الشيخ لجان الثانوية العامة اليوم السبت، لمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، وسيدقق على كل صغيرة وكبيرة فى اللجان، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه فى إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة واكتشاف فيروس كورونا.